Donald Tusk va cere un summit special pe tema Brexit in luna noiembrie

Donald Tusk a facut acest anunt in cadrul unei conferinte de presa inainte de a prezida un summit intre cei 28 de membri ai Uniunii Europene, desfasurat miercuri in Salzburg, Austria "Negocierile pe tema Brexit au ajuns in etapa decisiva. Mai multe scenarii sunt inca posibile astazi, dar vreau sa mentionez ca unele dintre propunerile premierului Theresa May indica o evolutie pozitiva in abordarea Marii Britanii", a declarat Tusk.Tusk a mai afirmat ca este de acord cu Marea Britanie in privinta colaborarii cu Uniunea European in sfera securitatii si politicii externe, insa a declarat ca propunerile premierului Theresa May privind viitoarea frontiera irlandeza si cooperarea economica intre Blocul comunitar si Londra "trebuie revizuite si negociate in continuare"."Astazi este, probabil, mai multa speranta, dar este cu siguranta din ce in ce mai putin timp. Fiecare zi care a ramas trebuie folosita pentru negocieri. As vrea sa le finalizam toamna aceasta", a adaugat Tusk.Londra si Bruxelles trebuie sa ajunga la o intelegere privind termenii iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana pana la sfarsitul lunii martie, sau Marea Britanie risca sa paraseasca Blocul comunitar fara un acord."Pentru a ajunge la o concluzie de succes, asa cum Marea Britanie a evoluat in pozitia sa, acelasi lucru trebuie sa il faca si UE ", a declarat May, miercuri, referitor la negocierile privind Brexit.Citeste si:Brexit: Marea Britanie doreste ca un acord cu UE sa fie incheiat cel mai tarziu in luna noiembrieTheresa May promite ca nu va face niciun compromis in negocierile pentru BrexitMinistrul pentru Brexit: Sa ne pregatim pentru lipsa unui acord comercial cu UE