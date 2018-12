Reamintim ca liderul de la Casa Alba a anulat, la finalul lunii noiembrie, intalnirea cu seful de la Kremlin."Pe baza faptului ca navele si marinarii nu au revenit in Ucraina din Rusia, am decis ca pentru toate partile interesate ar fi mai bine sa-mi anulez intalnirea prevazuta cu Vladimir Putin in Argentina", a anuntat Donald Trump, la acea vreme.Intr-o scrisoare separata, trimisa presedintelui sirian Bashar al-Assad, Putin si-a anuntat determinarea de a ajuta in continuare Guvernul sirian "in lupta impotriva terorismului", conform Reuters.Liderul rus a trimis epistole de Anul Nou mai multor lideri mondiali, printre care prim-ministrul britanic Theresa May, premierului japonez Shinzo Abe si presedintelui chinez Xi Jinping. ...citeste mai departe despre " Dorinta lui Vladimir Putin de Anul Nou care are legatura cu Statele Unite " pe Ziare.com