Doua puteri nucleare se confrunta: Pakistanul a doborat doua avioane si a confirmat lovituri aeriene asupra Indiei

"Astazi, Fortele aeriene pakistaneze au intreprins lovituri dincolo de Linia de Control venind din interiorul spatiului aerian pakistanez", a comunicat Ministerul de Externe de la Islamabad, transmit Reuters si AFP.Potrivit armatei pakistaneze, avioane indiene au patruns, in replica, in spatiul aerian pakistanez si doua au fost doborate, un pilot fiind capturat."Armata aerului a doborat doua avioane indiene in spatiul aerian pakistanez", a anuntat un purtator de cuvant militar, generalul Asif Ghafoor, pe Twitter Unul dintre avioane a cazut in Kashmirul indian, iar celalalt in Kashmirul pakistanez, a precizat aceeasi sursa."Un pilot indian a fost arestat la sol de militari", a adaugat purtatorul de cuvant.Relatiile dintre Pakistan si India s-au tensionat dupa ce acum cateva zile 40 de agenti ai politiei paramilitare au fost ucisi intr-un atentat care a avut loc in Kashmirul indian. Apoi au urmat numeroase conflicte. Marti, un reprezentant al guvernului indian a sustinut ca cel putin 300 de militanti pakistanezi ai gruparii Jaish-e-Mohammad au murit in urma unor atacuri aeriene efectuate de India.Pe de alta parte, canalul de televiziune CNN News18 a informat despre "aproape 200 de victime in urma loviturilor indiene", citand "surse guvernamentale de rang inalt".