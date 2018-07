Sondajul survine in contextul in care cei doi lideri urmeaza sa se intalneasca luni la Helsinki pentru o discutie extrem de asteptata menita a intari relatiile dintre SUA si Rusia , cele doua mari puteri rivale, potrivit dpa.Majoritatea celor 2,052 de participanti la sondajul YouGov realizat pentru dpa au spus de asemenea ca Putin este mai agreabil, mai competent si mai puternic decat Trump.Numai 5% dintre cei chestionati considera ca Trump este un lider competent - 56% au raspuns in favoarea lui Putin, in timp ce restul nu au oferit un raspuns.Sondajul mai releva ca majoritatea respondentilor il considera pe Putin ca fiind liderul mai puternic (43%, comparativ cu 25%), desi SUA sunt superioare Rusiei din punct de vedere economic si militar.64% dintre persoanele chestionate au afirmat ca il considera pe Trump o mai mare amenintare la pacea mondiala decat Putin (16%).Citeste si:Donald Trump si Vladimir Putin, in fata unei intalniri controversateIntalnirea Trump - Putin nu este oprita de noile tensiuni privind implicarea rusilor in prezidentialele din 2016Trump spera ca intr-o zi Putin ii va deveni prietenTrump: Ma vad cu NATO , UK si Putin. Cel mai usor va fi cu Putin ...citeste mai departe despre " Doua treimi din germani il considera pe Trump o amenintare mai mare decat Putin - sondaj " pe Ziare.com