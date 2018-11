Draftul rezolutiei privind Romania: Parlamentul European e profund ingrijorat de modificarile legislative. Recomandari dure pentru autoritati

Documentul obtinut de Mediafax este doar o varianta de lucru care ar putea fi votata in sedinta de plen a Parlamentului European, din data de 14 noiembrie.De asemenea, potrivit unui comunicat de presa transmis de europarlamentarul PSD Gabriela Zoana, rezolutia cu privire la statul de drept in Romania va fi discutata, miercuri, in Comisia pentru libertati civile, justitie si afaceri interne din Parlamentul Europoean (LIBE).Draftul rezolutiei aminteste de principiile Uniunii Europene care spun ca UE "se intemeiaza pe valorile respectarii demnitatii umane, libertatii, democratiei, egalitatii, statului de drept si respectarii drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor apartinand minoritatilor, si intrucat aceste valori sunt comune pentru Statele membre intr-o societate in care prevaleaza pluralismul, nediscriminarea, toleranta, justitia, solidaritatea si egalitatea intre femei si barbati".Totodata, draftul aminteste si de avizele Comisiei de la Venetia si de independenta sistemului judiciar, care este "consacrata la articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale si la articolul 6 din CEDO si reprezinta o cerinta esentiala a principiului democratic al separarii puterilor".SRI si referendumul pentru familieDocumentul vorbeste si despre existenta unei dezbateri continue cu privire la rolul Serviciului Roman de Informatii (SRI) si presupusa sa interventie in cadrul activitatilor sistemului judiciar roman, ridicand intrebari cu privire la posibila amploare si modalitati ale unei astfel de ingerinte; intrucat Comisia de la Venetia concluzioneaza ca este necesara o "revizuire amanuntita a normelor juridice privind controlul serviciilor de informatii".De asemenea, draftul aminteste si despre initiativa de revizuire a Constitutiei, in sensul redefinirii familiei si de referendumul din 6 si 7 octombrie."Intrucat numeroase grupuri pentru drepturile omului si-au exprimat preocuparea ca propunerea ar putea conduce la o incalcare a standardelor internationale in domeniul drepturilor omului si la cresterea discriminarii homofobe in Romania; intrucat revizuirea a fost aprobata in Parlament cu o majoritate de doua treimi; intrucat referendumul nu a reusit sa atinga tinta de participar ...citeste mai departe despre " Draftul rezolutiei privind Romania: Parlamentul European e profund ingrijorat de modificarile legislative. Recomandari dure pentru autoritati " pe Ziare.com