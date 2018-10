Drama greceasca nu s-a terminat, dar atenienii au decis sa renunte la proteste si sa se distreze

Cafenelele sunt pline ochi cu clienti angajati in conversatii joviale si animate, viata artistica prospera, iar oamenii par fericiti.Dar nu pentru ca drama s-a terminat, nici pe departe, ci pentru ca grecii au decis ca nu-i pot face fata decat distrandu-se, ne arata jurnalistii CNN intr-un reportaj recent."In ultima vreme, grecii se bucura de viata, pentru ca vad ca ne ducem la fund si singura cale de a supravietui este distractia", spune Pantelis Melissinos, un mestesugar local.Dupa ani de cheltuieli fara masura, Grecia a resimtit din plin criza financiara europeana izbucnita in urma cu zece ani. Tara a fost mentinuta pe linia de plutire cu imprumuturi masive din partea Uniunii Europene si a Fondului Monetar International, de 300 de miliarde de dolari, imprumuturi care au insemnat pentru greci ani multi austeritate severa.Insa grecii spun ca au trecut prin multe si dispun de resurse interioare pentru a profita la maximum de orice situatie cu care se confrunta.Asadar, viata merge mai departe, iar cafenelele sunt la fel de aglomerate ca intotdeauna, pline cu localnici care beau o cafea tare si discuta politica cu inversunare, modul favorit al multora de a-si petrece timpul liber."Nu cred ca s-a schimbat nimic cu adevarat. Dar grecii au hotarat ca asa vor sta lucrurile de acum inainte si au decis sa se distreze. Este un mod tipic grecesc de a te ocupa de o problema. Daca nu poti sa invingi problema, alatura-te problemei. Si poate devii o parte din problema. Si poate ii creezi problemei o problema", mai spune Melissinos.Conceptul de "a-i face probleme problemei" este asociat de jurnalistii CNN cu fostul ministrul grec de Finante, Yanis Varoufakis, care, in 2015, a incercat fara succes sa impiedice un nou bailout pentru Grecia.Pentru Varoufakis, vinovati pentru situatia Greciei sunt "creditorii si regimul de oligarhi greci care au creat criza si au gestionat redresarea incepand cu 2010"."I-au indus pacientului coma permanenta si au numit-o stabilitate", spune economistul.Si, totusi, adauga el, modul in care grecii au infruntat aceasta adversitate este in masura sa inspire: "Daca oamenii pot face fata in circumstante atat de mizerabile, atunci exista speranta pentru noi toti".Incep sa apara si semne incurajatoare privind econ ...citeste mai departe despre " Drama greceasca nu s-a terminat, dar atenienii au decis sa renunte la proteste si sa se distreze " pe Ziare.com