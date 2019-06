Drona americana doborata: Iranul publica coordonatele de zbor si denunta la ONU o actiune "provocatoare" a SUA

"Va scriu pentru a va informa despre o noua actiune foarte periculoasa, provocatoare si ilegala a fortelor militare americane impotriva integritatii teritoriale a Iranului", se arata in scrisoarea ambasadorului iranian pe langa Natiunile Unite, Majid Takht Ravanchi, informeaza AFP.In scrisoare, Iranul - care se abtine sa solicite organizarea unei reuniuni de urgenta a Consiliului de Securitate - subliniaza ca nu urmareste declansarea unui razboi, dar afirma ca "isi rezerva dreptul de a adopta toate masurile potrivite impotriva violarii teritoriului sau, pe care este decis sa il apere in mod hotarat pe pamant, apa sau in aer".Ambasadorul iranian mai afirma ca drona americana doborata joi a realizat o operatiune de spionaj in Stramtoarea Ormuz si, la intoarcere, "a patruns in spatiul aerian iranian, in pofida avertizarilor radio repetate", ceea ce a determinat o riposta din partea apararii aeriene la adresa sa, conform Reuters.Scrisoarea se incheie printr-o solicitare adresata ONU de a interveni pentru ca SUA "sa puna capat actiunilor ilegale si destabilizatoare din regiunea, deja volatila, a Golfului".Coordonatele de zbor ale droneiMinistrul de Externe de la Teheran, Mohammad Javad Zarif, a publicat pe Twitter coordonatele aparatului doborat.Drona "a fost atinsa la ora locala 4:05 (miercuri 23:35 GMT), la 25 grade 59'43'' latitudine nordica si 57 grade 02'25'' longitudine estica", se precizeaza in postarea sefului diplomatiei iraniene."Am gasit bucati ale dronei americane in apele NOASTRE teritoriale, in locul in care a fost doborata", a adaugat Zarif.Potrivit Gardienilor Revolutiei, unitatea de elita a armatei iraniene, o drona americana de tip Global Hawk a fost doborata de o racheta deasupra Marii Oman, dupa ce aceasta a incalcat spatiul aerian al Iranului.Washingtonul a sustinut insa ca aparatul de supraveghere se afla in spatiul aerian international si a denuntat un "atac neprovocat" din partea armatei iraniene. ...citeste mai departe despre " Drona americana doborata: Iranul publica coordonatele de zbor si denunta la ONU o actiune "provocatoare" a SUA " pe Ziare.com