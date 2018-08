Drumul catre un razboi comercial

Sa amintim ca SUA au renuntat la incheierea TTIP (acord de comert si investitii intre SUA si UE ), ca au denuntat NAFTA (acordul de comert liber nord-atlantic) ca si TPP (acordul comercial transpacific), ca au exprimat rezerve mari fata de aranjamentele multilaterale conscarate dupa al doilea razboi mondial, calul de bataie fiind ca numerose tari au practici "incorecte". FMI a publicat estimari potrivit carora escaladarea masurilor protectioniste ar taia cca 0,5% din PIB-ul mondial; este de notat ca acest impact ar fi numai debutul.Incotro se indreapta aceasta morisca? Cateva repere istorice pot ajuta deslusirea unei logici a miscarii faptelor.Dialoguri mai mult sau mai putin tensionate, neintelegeri au insotit rundele de liberalizare a comertului mondial dupa al doilea razboi mondial, ca si perioadele dintre acestea. Intre SUA si UE, dezacorduri au presarat relatiile comerciale decenii la rand. Sa ne gandim la mari dispute privind alimentele modificate genetic, accesul marilor companii din domeniul comunicatiilor pe Piata Unica, evaziunea fiscala practicata de multinationale, subventii la produse agricole (practicate pe ambele maluri ale Atlanticului), subventii in industria aeronautica (cu protagonisti Boieng si Airbus) etc.Dar pana la administratia Trump nu au fost puse la indoiala multilateralismul ca principiu ordonator al regimului comercial international, relevanta acordurilor multilaterale (gestionate in principal prin intermediul Organizatiei Mondiale a Comertului (WTO) . Daca acest principiu trece in irelevanta si este inlocuit de "bilateralism" si "plurilateralism", economia globala se va fractura (se vor forma blocuri comerciale - UE este deja unul) si conflicte vor prolifera.Un veritabil razboi comercial ar insemna bariere tarifare si netarifare in crestere, politici de castig de avantaje prin "saracirea vecinului" (beggar your neighbor policies) . Istoria dovedeste ca o asemenea dinamica aduce prejudicii pe scara larga si ar alimenta tensiuni, nu numai comerciale.Care este fundalul pentru o astfel de turnura? Voi repeta cateva ganduri ...citeste mai departe despre " Drumul catre un razboi comercial " pe Ziare.com