Dungaciu, dupa declaratia lui Trump legata de Iran: Nu mai este iminenta o confruntare militara

"Prima faza a confruntarii, adica faza care putea sa duca la un razboi intre Statele Unite si Iran s-a incheiat. Practic, fara sa spuna explicit, presedintele Trump a dat semnalul ca cel putin pentru moment, America nu neaparat este nemultumita cu modul in care a retaliat Iranul, dar a decis sa nu retalieze inca o data sau sa contra-retalieze fata de actiunile iraniene. Suntem in momentul in care faza de razboi sau care putea sa duca la razboi s-a oprit", afirma analistul.Astfel, Dungaciu arata ca "nu mai este iminenta o confruntare militara intre Statele Unite si Iran, cum putea sa apara, teoretic, cel putin, la inceputul acestei tensionari a situatiei".Din perspectiva lui Dungaciu, in discursul de miercuri de la Casa Alba, "Trump a vorbit si pentru publicul intern si din perspectiva electorala"."N-a uitat sa mentioneze erorile strategice ale vechii Administratii, dar pe fond, reactia Americii lui Donald Trump la ceea ce se intampla in Iran este o accentuare a sanctiunilor, pentru a sublinia foarte clar linia rosie care este arma nucleara pentru Iran - asta e o linie rosie care nu va fi trecuta niciodata de Statele Unite si in al doilea rand pentru a readuce sau a impinge la masa de negocieri Iranul", adauga Dungaciu.Acesta mai afirma ca, potrivit recentei declaratii de la Casa Alba, "presedintele Trump vrea sa obtina un nou acord cu Iranul, mai bun decat cel pe care l-a negociat Administratia Obama". "Este o tacita... nu neaparat invitatie la negociere, dar nu inchide permanent usa unei posibile negocieri", mentioneaza analistul.Totodata, declaratia lui Trump este si "o invitare a aliatilor in primul rand sa nu mai tolereze sau sa sprijine neconditionat regimul de la Teheran"."Bombele care au lovit bazele militare din Irak au fost platite cu banii pe care regimul i-a obtinut din ridicarea sanctiunilor impotriva lui. A invitat state - nominalizate chiar de presedinte - sa nu mai gireze regimul din Teheran si a invitat si NATO sa fie mai implicata in Orientul Mijlociu. Asta e un lucru foarte important, pentru ca nu stim foarte clar ce inseamna ast