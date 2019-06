Primarul celui de-al doilea oras ca marime din Spania a aprobat concesiunea licentei pentru compania responsabila de constructia catedralei, in schimbul a 4,6 milioane de euro, relateaza AFP.Responsabilul pe probleme de urbanism al primariei din Barcelona, Janet Sanz, a declarat ca a putut sa "rezolve o anomalie istorica in acest oras: o lucrare emblematica precum Sagrada Familia (...) era construita ilegal".Autorizatia este valabila pana in 2026, data programata pentru incheierea lucrarilor de constructie incepute in 1882.Ea prevede o inaltime maxima de 172 de metri a cladirii, care va deveni astfel cea mai inalta constructie din oras, si un buget de 374 de milioane de euro.Potrivit companiei care se ocupa de lucrari, Gaudi a depus in 1885 o cerere de autorizatie de constructie la primaria din Sant Marti, un sat devenit apoi cartier al orasului Barcelona, dar nu a primit niciodata un raspuns.In timpul negocierilor cu compania, primarul Ada Colau a obtinut din partea acesteia o suma suplimentara de 36 de milioane de euro pentru lucrarile din jurul monumentului si pentru intretinerea acestuia.Proiectata de arhitectul catalan Antoni Gaudi, catedrala Sagrada Familia, cel mai vizitat monument din Barcelona, cu 4,5 milioane de turisti in 2017, a fost inclusa din 2005 in Patrimoniul mondial UNESCO . ...citeste mai departe despre " Dupa 137 de ani, catedrala Sagrada Familia a obtinut autorizatie de constructie " pe Ziare.com