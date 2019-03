"Va anunt ca Guvernul va adopta masuri imediate astazi pentru a restrictiona potentialul detinerii acestor arme si a incuraja proprietarii sa isi predea armele de foc", a declarat Ardern, citata de DPA.Componentele folosite in transformarea armelor in pusti semiautomate de tip militar vor fi de asemenea interzise, impreuna cu incarcatoarele de mare capacitate si alte dispozitive ce permit rafale rapide.Premierul neozeelandez a adaugat ca va fi stabilit un program de rascumparare a armelor de la populatie, pentru un cost estimat sa ajunga la 100-200 de milioane de dolari neozeelandezi, aproximativ 120 de milioane de euro, potrivit AFP.A fost anuntata, de asemenea, o perioada de amnistie. Cei care nu isi vor preda armele dupa expirarea acesteia risca amenzi de pana la 4.000 de dolari neozeelandezi, adica 2.430 de euro, precum si 3 ani de inchisoare.Premierul Ardern a exclus eventuale critici ale masurii anuntate, sustinand ca "marea majoritate a neozeelandezilor va sustine schimbarea. Sunt incredibil de sigura"."In scurt timp, toate armele semiautomate folosite in atacul terorist de vineri vor fi interzise in aceasta tara", a dat asigurari Jacinda Ardern.Citeste mai multe detalii despre atacul din Noua Zeelanda:Familia tanarului care a ucis 50 de oameni in Noua Zeelanda se declara consternata de faptele acestuiaSRI face verificari in privinta vizitei in Romania a autorului atacului armat din Noua ZeelandaDe ce nu a oprit Facebook mai repede transmisia in direct a masacrului din Noua Zeelanda?Criminalul din Noua Zeelanda intentiona sa continue masacrul. Arestat preventiv, acesta nu a cerut ascunderea numelui ...citeste mai departe despre " Dupa atacurile din Noua Zeelanda, premierul interzice mai multe tipuri de arme. Cine nu le preda risca inchisoarea " pe Ziare.com