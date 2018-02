Plenul PE s-a pronuntat si pentru reducerea numarului eurodeputatilor, astfel ca dupa retragerea Marii Britanii din UE acesta va scadea de la 751 la 705, lasand loc pentru posibile noi state membre.In noua configuratie a Parlamentului European, Romania ar urma sa primeasca inca un mandat, astfel ca va avea 33 de europarlamentari, fata de 32 in prezent.Pe langa reducerea dimensiunii PE de la 751 deputati la 705 si o redistribuire a locurilor, va fi creata si o rezerva de 46 de locuri din cele 73 vacantate dupa Brexit. Unele dintre cele 46 de locuri ar putea fi realocate noilor state membre care vor intra in Uniunea Europeana.Grupul francez din PPE si-a manifestat "bucuria" fata esecul presedintelui Macron, partizanul listelor transnationale. "Dupa foarte contestabila creare a unei circumscriptii unice in Franta , listele transnationale, sustinute cu tot dinadinsul de Emmanuel Macron, ar fi fost un instrument inutil, injust si neaplicabil", a declarat Franck Proust, seful delegatiei franceze din PPE.Grupul popularilor europeni, cel mai numeros din PE, se afla la originea respingerii propunerii pentru liste transnationale cu o circumscriptie europeana unica, scrie AFP.In schimb, grupul Verzilor a criticat ceea ce a numit "vechea scoala a Europei interguvernamentale". "Astazi, orizontul democratiei europene se restrange, incredintand-o teritoriului Natiunii", a spus presedintele acestui grup, Philippe Lamberts.Citeste si:Ambasadorul Angliei a dezvaluit cat ii va costa pe romani sa ramana in Regatul Unit dupa BrexitIohannis: Problema romanilor din Marea Britanie dupa Brexit a fost bine rezolvataUE refuza propunerea Marii Britanii pentru o tranzitie post-Brexit de lunga durata ...citeste mai departe despre " Dupa Brexit, numarul europarlamentarilor va scadea, insa Romania va mai primi un mandat " pe Ziare.com