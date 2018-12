Dupa ce a amanat votul crucial pe Brexit, May se intalneste azi cu mai multi lideri europeni

Aproape sigura ca acordul va primi un vot negativ din partea deputatilor, sefa Guvernului a luat, luni, decizia de a amana sine die votul prevazut marti in Camera Comunelor, pentru a avea o noua runda de discutii cu omologii sai europeni.Ea va discuta in cursul diminetii cu omologul sau olandez Mark Rutte la Haga, inainte de a se deplasa la Berlin pentru o intalnire cu cancelarul german Angela Merkel Theresa May vrea sa discute cu ei despre "preocuparile exprimate de parlamentul" britanic, a explicat un purtator de cuvant al Downing Street.Marja de manevra este stransa pentru liderul britanic, comenteaza AFP. Ea este confruntata, pe de o parte, cu fermitatea liderilor Celor 27, care si-au repetat refuzul de a redeschide negocierile care s-au incheiat la sfarsitul lui noiembrie dupa 17 luni de discutii intre Londra si Bruxelles.Pe de alta parte, ea se confrunta cu opozitia deputatilor din Camera Comunelor care, atat in randul opozitiei cat si al majoritatii, cer ca textul sa fie redeschis, in special dispozitia foarte controversata privind "plasa de siguranta" sau "backstop", care prevede un tratament specific pentru provincia Irlanda de Nord pentru a evita revenirea la o frontiera fizica cu Republica Irlanda.La Bruxelles, presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a anuntat convocarea joi a unui summit consacrat Brexit-ului pentru a raspunde preocuparilor britanice, in prima zi a Consiliului European de pe 13 si 14 decembrie."Suntem gata sa discutam despre modul de a facilita ratificarea britanica", a declarat Tusk. Dar "nu vom renegocia acordul, inclusiv 'plasa de siguranta'", a avertizat el.De la liderii europeni, Theresa May "va incerca sa obtina concesii privind declaratia politica", mai degraba decat asupra acordului insusi, a declarat pentru AFP Anand Menon, profesor de politica europeana la King's College din Londra.Text fara caracter juridic, declaratia politica desemneaza cadrele relatiei viitoare pe care vor incerca sa o innoade cei doi parteneri dupa divort. Ea a fost aprobata de Londra si Bruxelles in acelasi timp cu acordul de retragere, care angajeaza raspunderea semnatarilor.In principal, "Theresa May nu trebuie sa se multumeasca sa obtina concesii. Trebuie sa faca in asa fel incat UE sa anunte ...citeste mai departe despre " Dupa ce a amanat votul crucial pe Brexit, May se intalneste azi cu mai multi lideri europeni " pe Ziare.com