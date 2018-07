Dupa ce a umilit Europa, Trump s-a inclinat in fata lui Putin. Presa externa scrie despre "sarutul umed" al liderului american

"Sarutul umed al lui Trump pentru Putin stabileste o noua ordine mondiala", titreaza Politico.eu.Cotidianul ABC din Spania a pus pe prima pagina o fotografie cu cei doi lideri dand mana, insotita de titlul: "Trump si Putin: Atat de prieteni". Ziarul a scris ca "cei mai puternici lideri" din lume au ingropat Razboiul Rece si chestiunea amestecului Rusiei in alegerile din SUA, cel putin "deocamdata".Cotidienele spaniole El Pais si El Mundo au scris, de asemenea, ca Trump s-a dat pe langa Putin, in timp ce a criticat UE si propriile sale servicii de informatii. El Mundo a titrat ca, dupa ce "a umilit Europa ", Trump "s-a inclinat in fata lui Putin".Le Figaro titreaza: "Dupa Helsinki, Trump este 'slab' sau 'tradator'?".Intr-un articol amplu dedicat intalnirii dintre cei doi lideri, ziarul francez noteaza ca liderul de la Casa Alba s-a delimitat de serviciile sale de intelligence in fata presedintelui rus, iar acest lucru i-a atras critici vehemente."Lamentabil", "Incredibil", "Respingator", "Oribil", "Nepatriotic", "O rusine nationala" - au fost doar cateva dintre criticile venite "din stanga si din dreapta" cu privire la intrevederea celor doi sefi de stat, subliniaza Le Figaro.De asemenea, ziarul francez Le Monde scrie, intr-un articol intitulat "Apropiindu-se de Putin, Trump distruge Partidul Republican", ca liderul american "a negat multe dintre convingerile sale de partid si pare sa incline spre incredere fata de Moscova".Ziarul britanic The Guardian a subliniat ca "Predarea lui Trump in fata lui Putin a fost intampinata cu furie de democrati si republicani"."Donald Trump a fost criticat dupa ce a esuat sa denunte ingerintele Rusiei in alegerile prezidentiale din SUA in conferinta comuna sustinuta cu Vladimir Putin. Criticile au venit din partea unor voci familiare, precum senatorii republicani John McCain si Jeff Flake, dar si Paul Ryan, presedintele Camerei Reprezentantilor din SUA, care au catalogat declaratiile lui Trump drept 'cea mai mare greseala a presedintiei sale'".Today's press conference in #Helsinki was one of the most disgraceful performances by an American president in memory.My full statement on the #HelsinkiSummit: https://t.co/lApjctZyZl- John McCain (@SenJohnMcCain) July 16, 2018I never thought I would see the day when our American Pres ...citeste mai departe despre " Dupa ce a umilit Europa, Trump s-a inclinat in fata lui Putin. Presa externa scrie despre "sarutul umed" al liderului american " pe Ziare.com