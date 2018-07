"Dupa introducerea de catre SUA a tarifelor vamale impotriva Chinei, masurile chineze au intrat in vigoare imediat", a declarat intr-o conferinta de presa purtatorul de cuvant al Ministerului chinez al Afacerilor Externe, Lu Kang, citat de AFP si Reuters.Acesta nu a detaliat natura si nici marimea masurilor de retorsiune, insa, anterior, autoritatile de la Beijing au avertizat ca vor impune tarife vamale pentru importuri americane in valoare de 34 miliarde de dolari, raspunzand astfel punct cu punct la masurile Washingtonului.Citand surse din Administratia vamala, agentia de presa Xinhua precizeaza ca tarifele vamale chineze au intrat in vigoare vineri, la ora locala 12:01 p.m. (04:01 GMT) . Xinhua precizeaza ca taxele impuse de China pentru importurile americane sunt de 25%, similar cu cele impuse de Washington pentru produsele chineze."Un razboi comercial a inceput. Impactul asupra economiei chineze de pe urma tarifelor impuse de SUA pentru produse chineze in valoare de 34-50 de miliarde de dolari ar urma sa fie limitat.Daca vor impune tarife pentru produse chineze in valoare de 250 miliarde de dolari, impactul va fi mult mai mare nu doar asupra celor doua economii, ci si asupra economiei mondiale si lanturilor globale de aprovizionare", a apreciat Wang Jun, economist sef la Zhongyuan Bank.Administratia Trump a avertizat ca ar putea viza in total bunuri chineze in valoare de peste 500 miliarde de dolari, adica o suma comparabila cu valoarea totala a bunurilor importate de SUA din China anul trecut.Citeste si:China acuza: Administratia Trump "deschide focul asupra intregii lumi" prin taxele vamaleChina face presiuni asupra UE pentru o alianta impotriva SUA ...citeste mai departe despre " Dupa ce americanii au inceput oficial razboiul comercial cu China, Beijingul raspunde cu aceeasi moneda " pe Ziare.com