Dupa ce au atins un nivel record in 2018, chinezii renunta la investitiile in Silicon Valley din cauza noilor politici ale lui Trump

Investitiile chineze in startup-uri americane au atins anul trecut un nivel record de 3 miliarde de dolari, potrivit firmei de cercetari economice Rhodium Group din New York, stimulate de interesul investitorilor si al companiilor tehnologice de a finaliza acordurile inainte de aprobarea unor noi reglementari, in luna august, relateaza Reuters.Ulterior, aceste finantari s-au prabusit, au aratat interviurile facute de Reuters cu 35 de firme din aceasta industrie.Presedintele american Donald Trump a semnat o lege noua care extinde dreptul guvernului de a bloca investitiile straine in companii americane, indiferent de tara de origine a investitorilor. Dar Trump a fost vocal in special in ceea ce priveste oprirea Chinei de a obtine tehnologii americane de interes strategic.Noile reglementari sunt inca in curs de finalizare, dar veteranii industriei tehnologiei spun ca declinul investitiilor a fost rapid."Acordurile in care sunt implicate companii chineze, cumparatori chinezi si investitori chinezi practic s-au oprit", a declarat avocatul Nell O'Donnell, care a reprezentat companii tehnologice americane in tranzactii cu cumparatori straini.Avocatii care au discutat cu Reuters au spus ca lucreaza din plin la rescrierea termenilor acordurilor, pentru a se asigura ca vor fi aprobate de Washington. Investitorii chinezi, inclusiv birourile unor familii importante, s-au retras din tranzactii si nu s-au mai intalnit cu startup-uri americane.Unii anteprenori evita finantari din China , de teama ca acestea ar fi verificate mult timp de autoritatile guvernamentale, ceea ce le-ar face sa piarda timp si resurse intr-un domeniu care evolueaza rapid.Citeste si:2018 a fost un an prost pentru China. 2019 se anunta si mai rau, iar intreaga lume ar putea suferiNoua etapa in razboiul comercial cu America : China interzice vanzarea mai multor modele de iPhoneArmistitiu in razboiul comercial SUA - China