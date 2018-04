Acesta nu a vrut sa ofere precizari in acest sens, informeaza joi publicatia Le Figaro."Suntem pe deplin angajati, ne continuam efortul si ne vom mari angajamentul in cadrul coalitiei internationale", a subliniat seful statului francez intr-o conferinta de presa."Vointa noastra in aceste ultime luni de actiune impotriva Daesh (acronimul arab pentru Statul Islamic) este de a putea oferi toate mijloacele pentru finalizarea operatiunilor noastre", a adaugat el."In functie de necesitatile ce vor fi mentionate de comandament, noi vom contribui cu putin mai multe mijloace franceze in cadrul coalitiei internationale" in Siria, a mai spus Emmanuel Macron.Franta a participat alaturi de SUA si Marea Britanie la raidul aerian impotriva unor facilitati siriene asociate capabilitatilor de arme chimice ale regimului de la Damasc in data de 14 aprilie, ca represalii la un presupus atac cu arme chimice al fortelor guvernamentale siriene la 7 aprilie in fieful rebel Douma, provincia Ghouta orientala.Citeste si Macron l-a convins? Trump spune ca trupele americane nu vor fi retrase din Siria deocamdata ...citeste mai departe despre " Dupa ce l-a convins pe Trump sa nu plece inca din Siria, Macron trimite si mai multe trupe " pe Ziare.com