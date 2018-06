"Voi semna ceva in scurt timp", a declarat Donald Trump, subliniind ca vrea mentinerea "impreuna a membrilor familiilor".Administratia de la Washington este criticata dur pentru ca a separat copiii imigrantilor de parinti la frontiera cu Mexicul. Autoritatile americane au inceput sa ii aresteze preventiv pe imigrantii care intra ilegal in Statele Unite, iar copiii acestora sunt transferati in centre speciale unde sunt tinuti in custi de metal.Secretarul american pentru Securitate Interna, Kirstjen Nielsen, a elaborat o ordonanta executiva care urmeaza sa fie semnata de presedintele Donald Trump. Ordonanta prevede noi proceduri, prin care copiii nu vor mai fi separati de parintii depistati ca intra ilegal in Statele Unite, informeaza agentia Associated Press.Citeste si:Cum rezolva Trump imigratia ilegala: 2.000 de copii au fost separati de parintii lor in 6 saptamaniDonald Trump tine copiii imigrantilor in custi. Unii au stat cate 20 intr-o celulaTrump a discutat cu Orban - ce au vorbit despre imigratie si frontiereUngaria a aprobat legea "Stop Soros": Inchisoare pentru cine ajuta migranti. Liderii UE cauta solutii ...citeste mai departe despre " Dupa ce lumea intreaga s-a revoltat, Trump adopta masuri pentru evitarea separarii copiilor de parintii imigranti " pe Ziare.com