Dupa ce n-a reusit un Brexit de Halloween, Boris Johnson mai inregistreaza un esec: Parlamentul i-a respins cererea pentru anticipate

Asta dupa ce, dimineata, liderii UE au stabilit sa acorde o amanare de cel mult 3 luni a Brexit-ului.Motiunea de convocare a alegerilor parlamentare anticipate a primit 299 favorabile si 70 impotriva, dar avea nevoie de 434 de voturi favorabile (doua-treimi) pentru a fi aprobata, conform Mediafax.Acordul agreat de Boris Johnson cu Bruxelles-ul are, pana in prezent, aceeasi soarta cu cel al Theresei May, premierul esuand in tentativa de a obtine votul Parlamentului. Astfel, a decis sa organizeze mai degraba anticipate, motivand ca este deja foarte clar ca acest Parlament nu poate sa ia vreo decizie.Dupa ce UE a fost de acord cu amanarea si, astfel, promisiunea lui Johnson de a livra Brexitul de Halloween a devenit, oficial, incalcata, acesta e si mai determinat sa scape de actualul Legislativ.Inaintea votului de azi, Johnson a spus ca daca ii trece motiunea, pe 6 noiembrie, imediat dupa miezul noptii, actualul parlament va fi dizolvat si ii va propune reginei ca noul Legislativ sa intre in functiune inainte de 23 decembrie, scrie The Guardian.Opozitia nu a votat insa motiunea, pentru ca ea nu asigura o iesire din UE doar in baza unui acord. Asa ca liberal-democratii si parlamentarii scotieni (SNP) au propriul plan pentru anticipate. Ei vor ca alegerile sa aiba loc cu 3 zile mai devreme, pe 9 decembrie si Brexit-ul sa nu poata fi facut fara un acord.Iar data aleasa 9 decembrie in loc de 12, ar avea ca miza voturile studentilor, pentru ca semestrul universitar se termina pe 13 decembrie iar Opozitia crede ca pe 9 mult mai multi studenti vor vota decat pe 12.Motiunea Opozitiei a fost depusa in baza legislatiei care stabileste intervalul pentru alegeri, astfel ca are nevoie doar de o majoritate simpla ca sa treaca.Dupa noul esec, Boris Johnson a anuntat ca va propune marti un proiect de lege care sa prevada dizolvarea "Parlamentului nefunctional" si organizarea alegerilor legislative tot pe 12 decembrie. Boris Johnson recurge la aceasta optiune pentru a putea obtine alegerile parlamentare printr-un vot cu majoritate simpla. ...citeste mai departe despre " Dupa ce n-a reusit un Brexit de Halloween, Boris Johnson mai inregistreaza un esec: Parlamentul i-a respins cererea pentru anticipate " pe Ziare.com