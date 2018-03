"Se pare ca sistemul antiracheta (al NATO - n.red.) are vulnerabilitati", a spus Serghei Soigu, citat de agentia Interfax.Joi, Vladimir Putin a sustinut ca un atac nuclear impotriva unui aliat al Moscovei va fi considerat un atac contra Rusiei. El a avertizat ca armata rusa detine o racheta de croaziera invincibila si va riposta imediat."Vom considera orice utilizare a armelor nucleare contra Rusiei sau a aliatilor ca fiind un atac nuclear impotriva natiunii noastre. Riposta va fi imediata", a subliniat Vladimir Putin intr-un discurs rostit in Parlamentul de la Moscova.Liderul de la Kremlin a atras atentia ca armata Rusiei are o racheta invincibila, care "poate atinge orice zona din lume", neputand fi oprita de sistemele antibalistice instalate de Statele Unite in Europa si Asia Administratia Vladimir Putin a criticat de nenumarate ori initiativa SUA de a instala elemente antiracheta, in cadrul NATO, in Romania si Polonia, precum si montarea unui sistem antibalistic in Coreea de Sud.Washingtonul si NATO sustin ca instalatiile antiracheta din Europa nu sunt indreptate contra Rusiei, vizand contracararea amenintarilor balistice din Iran , in timp ce sistemul din Coreea de Sud vizeaza amenintarea nord-coreeana.Relatiile dintre Rusia si Occident sunt grav afectate de crizele din Ucraina si Siria.Citeste si:Rusia acuza SUA: Dezvolta un sistem mondial de atac. Tarile care gazduiesc baze antiracheta sunt ostaticePresa externa, despre scutul de la Deveselu: Rusia e frustrata, sistemul militar e in curtea sa ...citeste mai departe despre " Dupa ce Putin s-a laudat cu o racheta invincibila, ministrul rus al Apararii spune ca scutul de la Deveselu e vulnerabil " pe Ziare.com