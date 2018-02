In ultima saptamana, zona rebela a fost puternic bombardata de fortele siriene, atacurile armate fiind sustinute si de Rusia , unul dintre cei mai importanti aliati ai regimului al-Assad, informeaza BBC.Cel putin 540 de oameni, printre care si 123 de copii, au fost ucisi in ultimele sapte zile in bombardamentele intense asupra enclavei Ghouta de Est.Voluntarii de la Apararea Civila Siriana declarau la sfarsitul saptamanii trecute ca situatia este dezastruoasa. "Copiii nu au mancat doua zile la rand", spunea un voluntar, care a adaugat ca "sunt foarte multi bebelusi sub sase luni care nu au lapte praf si care nu pot fi alaptati de mamele lor. Sunt multi copii intre sase luni si cinci ani care nu au nimic de mancare", a mai spus voluntarul pentru Reuters, citat de The Guardian.Duminica, Putin a discutat despre situatia de criza din Siria cu omologul sau francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel , la o zi dupa ce ONU a adoptat o rezolutie prin care cere instituirea unui armistitiu de 30 de zile pentru regiunea Ghouta.Citeste si:Macel in Siria: bombardamentele au ucis 500 de persoane, dintre care 123 erau copiiONU a votat in unanimitate o incetare a focului in Siria, de cel putin 30 de zile. E nevoie de o pauza umanitaraRusii recunosc ca au testat peste 200 de arme noi in SiriaC.S.R. ...citeste mai departe despre " Dupa decizia ONU de incetare a focului in Siria timp de 30 de zile, Putin cere pauza umanitara " pe Ziare.com