Intr-un comunicat care ofera putine detalii, USTR a anuntat ca cele doua parti "au discutat modalitati prin care sa se ajunga la relatii comerciale corecte, reciproce si echilibrate intre cele doua tari", transmite Reuters.Vezi si Dupa ce au atins un nivel record in 2018, chinezii renunta la investitiile in Silicon Valley din cauza lui TrumpOficialii americani si chinezi au mai discutat probleme legate de protejarea drepturilor de proprietate intelectuala si necesitatea ca un eventual acord care va rezolva disputa comerciala intre cele mai mari economii ale lumii "sa permita implementarea totala, supusa verificarilor in curs si punerea efectiva in aplicare".Intalnirile din aceasta saptamana au fost primele negocieri fata in fata de la armistitiul de 90 de zile convenit in decembrie de presedintele Donald Trump si presedintele Xi Jinping, in razboiul comercial care a agitat pietele financiare.Daca nu se va ajunge la un acord pana pe 2 martie, Trump a spus ca va majora tarifele cu 25%, de la 10%, pentru importuri din China in valoare de 200 de miliarde de dolari, intr-o perioada in care cresterea economiei chineze incetineste semnificativ. Beijingul a reactionat deja cu tarife proprii aplicate unor produse americane.Companiile din ambele tari resimt impactul acestor tarife. Apple a agitat pietele globale, saptamana trecuta, prin reducerea estimarilor de vanzari, citand cererea slaba din China.Citeste si:2018 a fost un an prost pentru China. 2019 se anunta si mai rau, iar intreaga lume ar putea suferiNoua etapa in razboiul comercial cu America : China interzice vanzarea mai multor modele de iPhoneArmistitiu in razboiul comercial SUA - China ...citeste mai departe despre " Dupa negocierile de la Beijing, China si SUA au ajuns la un acord " pe Ziare.com