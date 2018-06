Dupa o interdictie de zeci de ani, femeile au, in sfarsit, voie sa conduca in Arabia Saudita

Punand capat unei interdictii unice in lume, Riadul a autorizat femeile sa se urce din aceasta duminica la volan, o reforma istorica pentru regatul ultraconservator, dar marcata de acuzatii de represiune crescanda asupra militantilor pentru drepturile omului.Decizia, anuntata din septembrie 2017, a fost inspirata de printul mostenitor Mohammed bin Salman si face parte dintr-un vast plan de modernizare a bogatei tari petroliere, scrie AFP."Este un pas important, o etapa esentiala pentru mobilitatea femeilor", a rezumat masura Hana al-Khamri, autoarea unei carti in curs de aparitie despre femeile din jurnalismul saudit.Pentru multe femei, saudite sau expatriate, masura le va permite sa-si reduca dependenta de soferii privati sau de barbatii din familia lor, ceea ce va duce la economii financiare."Este o usurare", a declarat pentru AFP Najah al-Otaibi, analist la Arabia Foundation. "Sauditele au un sentiment de justitie. Multa vreme, ele si-au vazut refuzat un drept fundamental, fapt care le-a mentinut izolate si dependente de barbati, facand imposibila o viata normala", a explicat aceasta.Citeste si Important lider religios: Sofatul afecteaza ovarele femeilor