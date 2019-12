Erdogan a vizitat, miercuri, Tunisia pentru a discuta despre cooperarea pentru un posibil acord de incetare a focului in tara vecina Libia, informeaza Reuters.Intr-un discurs rostit joi, Erdogan a declarat ca Turcia si Tunisia au cazut de acord sa sprijine guvernul recunoscut international al Libiei, condus de Fayez al-Serraj, in detrimentul omului forte al Libiei, Khalifa Haftar, cu fieful in estul tarii."Vom prezenta motiunea pentru trimiterea de soldati in Libia in momentul reluarii activitatii Parlamentului", la 7 ianuarie, a declarat seful statului turc, citat de France Presse.Vezi si Erdogan: Turcia nu mai poate primi un nou val de migranti din Siria, Europa va suporta impactul. E vorba de 3 milioane de oameni ...citeste mai departe despre " Dupa Siria, Erdogan isi trimite armata si in Libia " pe Ziare.com