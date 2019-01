E oficial: Papa Francisc vine in Romania

El va vizita orasele Bucuresti, Iasi si Blaj si Sanctuarul marian de la Sumuleu Ciuc."Primind invitatia Presedintelui Romaniei, a Autoritatilor statului si a Bisericii Catolice din Romania, Sanctitatea Sa Papa Francisc va intreprinde o Vizita Apostolica in tara noastra in perioada 31 mai - 2 iunie 2019.Cu aceasta ocazie, Sanctitatea Sa va vizita orasele Bucuresti, Iasi si Blaj si Sanctuarul marian de la Sumuleu Ciuc", potrivit presedintiei.Programul de calatorie va fi publicat la o data ulterioara.