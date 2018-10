Echipa lui Trump a cerut in campanie ajutorul unor fosti agenti Mossad pentru activitati specifice serviciilor secrete

Rick Gates, director-adjunct al fostei echipe de campanie electorala a lui Donald Trump, a cerut consultanta firmei israeliene de securitate, informatii si comunicare Psy-Group, in paralel cu eforturile unor cetateni rusi pentru favorizarea candidatului republican devenit presedinte al Statelor Unite, relateaza New York Times.Gates a cerut firmei israeliene sa creeze profiluri online false pentru influentarea celor 5.000 de membri ai Conventiei Nationale Republicane, prin votul carora a fost desemnat candidatul Partidului Republican la functia de presedinte al SUA. Una dintre tintele campaniei in sensul denigrarii a fost Ted Cruz, care era principalul adversar republican al lui Donald Trump.O alta propunere a inclus cautarea de informatii si "activitati suplimentare specifice serviciilor secrete" despre fostul candidat democrat la presedintie Hillary Clinton, arata documente obtinute de cotidianul The New York Times.Nu exista dovezi ca echipa de campanie a lui Donald Trump a aplicat aceste propuneri, iar Rick Gates si-a pierdut la un moment dat interesul pentru colaborarea cu firma Psy-Group, din care fac parte fosti agenti ai serviciilor secrete israeliene.Patronul firmei Psy-Group, Joel Zamel, s-a intalnit in august 2016 cu Donald Trump jr., fiul presedintelui Donald Trump.Firma de securitate Psy-Group este considerata concurenta Black Cube, care a fost implicata in scandalul legat de Harvey Weinstein, dar si in operatiuni ilegale in Romania , intr-o operatiune de compromitere a Laurei Codruta Kovesi, sefa DNA.Comisia procurorului special Robert Mueller, care ancheteaza ingerintele Rusiei in scrutinul prezidential desfasurat in SUA in 2016, a obtinut deja documente si a audiat angajati ai firmei israeliene Psy-Group, precizeaza sursele citate.Biroul Federal pentru Investigatii (FBI), Senatul SUA si Camera Reprezentantilor ancheteaza cazul ingerintelor Rusiei in campania electorala si presupuse contacte intre apropiati ai presedintelui Donald Trump si oficiali rusi, iar procurorul special Robert Mueller coordoneaza investigatiile.Cel putin trei membri ai fostei echipe de campanie electorala a presedintelui Donald Trump - Paul Manafort, Rick Gates, George Papadop ...citeste mai departe despre " Echipa lui Trump a cerut in campanie ajutorul unor fosti agenti Mossad pentru activitati specifice serviciilor secrete " pe Ziare.com