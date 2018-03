Echiparea si intretinerea elicopterelor Black Hawk pentru Europa Centrala se va face in Romania

Acordul a fost semnat la sediul Ministerului Economiei, in prezenta ministrului Economiei, Danut Andrusca, a presedintelui Comisiei de aparare din Camera Deputatilor, Dorel Caprar, si a reprezentantilor Ambasadei Statelor Unite la Bucuresti."Parteneriatul industrial dintre Romaero si Sikorsky (parte al grupului Lockheed Martin) se axeaza pe activitati care vor asigura participarea pe termen lung a mai multor companii din industria nationala de aparare a Romaniei la lucrari de asamblare, echipare, customizare si intretinere a elicopterului multi-misiune Sikorsky UH-60 Black Hakw. Centrul de la Bucuresti va fi singurul autorizat de grupul Lockheed Martin pentru echiparea si intretinerea elicopterului multi-misiune Sikorsky UH-60 Black Hawk in Europa Centrala", se arata in comunicat.Ministrul Economiei considera ca acest acord reprezinta o confirmare a potentialului industriei romanesti."Acordul semnat astazi reprezinta o confirmare a potentialului industriei romanesti, care este capabila sa realizeze produse cu valoare adaugata ridicata. Asteptam sa vedem care vor fi efectele economice concrete ale acestui acord si cat de repede vor fi ele resimtite la nivelul industriei si economiei romanesti. Ministerul Economiei va sprijini initiativele companiilor din subordine care pot duce la relansarea activitatii industriale. In acelasi timp, acest acord este si o confirmare a bunelor relatii si a parteneriatului strategic dintre Romania si Statele Unite ale Americii", a declarat Danut Andrusca.Vicepresedintele Sikorsky, Eric Schreiber, considera ca Romania ar putea obtine astfel acoperirea necesara pozitiei sale strategice."Abilitatea noastra de a furniza cel mai capabil elicopter in lupta de suprafata (ASuW) si anti-submarin (ASW) existent ar putea oferi Romaniei, la cel mai competitiv pret, acoperirea necesara importantei pozitii strategice pe care aceasta o detine la Marea Neagra", a afirmat Eric Schreiber.Directorul General al Romaero, Remus Vulpescu, considera ca firma de stat va intreprinde tot ce este necesar a asigura succesul acestui proiect cu acoperire din Turcia pana in Polonia "Experienta noastra de aproape 100 ani in aer ...citeste mai departe despre " Echiparea si intretinerea elicopterelor Black Hawk pentru Europa Centrala se va face in Romania " pe Ziare.com