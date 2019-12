Economia Germaniei: Asteptari modeste pentru 2020

Cu putin inaintea finalului de an, Institutul pentru Economia Germana (IW) efectueaza in mod traditional un sondaj de opinie in randul a 48 de asociatii economice germane din diverse branse, pe care le intreaba cu privire la asteptarile lor pentru anul ce vine. Ce fel de evolutii se intrevad in domenii-cheie precum productia, investitiile si angajarea fortei de munca? De data aceasta, a rezultat o imagine extrem de amestecata. Cresterea economica ce dureaza deja de aproximativ 10 ani, o perioada foarte indelungata, bate pasul pe loc. Pare sa se schimbe foaia."Petrecerea s-a cam terminat, perioada de crestere a ajuns la final; a fost o perioada de avant economic foarte lunga, foarte stabila, continua si constanta, in care foarte multa lume a fost angajata", spune directorul IW Michael Huther, in dialog cu DW. De la inceputul lui 2018, conjunctura economica ar fi trecut intr-o faza cu crestere mai moderata. In anumite sectoare economice, industria a cazut chiar in ultimele trimestre intr-o recesiune clara.Sunt evolutii justificate si de faptul ca situatia in anumite domenii, precum industria auto, s-a normalizat din nou, dupa o perioada extrem de benefica. In plus, riscuri geopolitice, precum si fenomene ca digitalizarea si problemele climatice au contribuit la sporirea neincrederii, atat in randul companiilor, cat si al consumatorilor.Asteptari diferiteSondajul IW reflecta asteptarile diferite ale branselor importante din economia Germaniei. Sectoare industriale precum constructia de masini, industria chimica, metalurgia, industria auto si electrotehnica sunt marcate deja de regrese. In randul managerilor din aceste sectoare domneste mai degraba o atitudine retinuta. Se poate spune acelasi lucru despre branse afectate structural de modificarile din politica energetica si de renuntarea la exploatarile de carbune. Este vorba aici de intregul sector energetic, de minerit si de procesarea resurselor minerale.Asteptari modeste se inregistreaza si la banci si in sistemul financiar, afectate de politica dobanzilor scazute si de reglementarile la nivel central. Exceptii in sectorul financiar ar fi bransa de leasing si cea de management a averilor, unde se inregistreaza din nou evolutii bune, dupa mai multi ani de performante slabe.In contrast, optimismul ...citeste mai departe despre " Economia Germaniei: Asteptari modeste pentru 2020 " pe Ziare.com