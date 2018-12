Economia se uita cu groaza la Brexit

Pe de o parte, economia din Marea Britanie, pe de alta, antreprenorii germani care fac afaceri cu firme britanice: dupa ziua de luni ii uneste un singur lucru, si anume perplexitatea. Pentru ca nimeni nu stie exact ce va urma dupa amanarea deciziei privind Brexit-ul, in camera inferioara a Parlamentului britanic.Theresa May vrea sa organizeze un vot in ianuarie. Dar avand in vedere data la care s-a negociat iesirea din UE , 29 martie 2019, nu mai ramane mult timp. Revine teama fata de un Brexit necontrolat. Prin urmare, sefa guvernului face acum un turneu european pentru noi negocieri."Un dezastru fara precedent"Dar ce va realiza May prin aceasta calatorie speciala prin Europa ? Vor exista alegeri anticipate? Un al doilea referendum sau chiar mult-temutul Brexit dur, adica o iesire din UE fara un cadru legal, fara un acord politic care sa stabileasca relatiile ulterioare? Toate aceste variante sunt posibile si dau fiori economiei germane."Este un dezastru fara precedent", comenteaza presedintele Asociatiei pentru Comert Exterior, BGA, Holger Bingmann. "Cu trei luni inainte de data planificata pentru Brexit, antreprenorii inca nu stiu ce ii asteapta si cum o sa arate totul. Si asa se produce o noua replica a cutremurului pe ambele maluri ale canalului", adauga Bingmann.Daca Theresa May esueaza din nou in camera inferioara sau daca refuza noi negocieri cu UE, pe 29 martie toate relatiile construite in 45 de ani cu UE se vor duce pe apa sambetei. Bingmann crede ca in aceasta situatie a britanicilor, strategia de a trage de timp este incredibila si lipsita de responsabilitate - nu in ultimul rand fata de propriul popor.Chiar si Asociatia Industriei Germane, BDI, este ingrijorata. "Amanarea votului in Parlamentul britanic amplifica emotiile in economie", spune managerul BDI, Joachim Lang. Uniunea Germana a Constructorilor de Masini si Echipaje Industriale (VDMA) avertizeaza ca antreprenorii trebuie sa se pregateasca rapid pentru o iesire dezorganizata a Marii Britanii din UE.Consens rapid sau criza nationala"Este o lovitura masiva pentru antreprenorii care sperau la mai multa claritate", a declarat Carolyn Fairbairn pentru Financial Times. Directoarea generala a Uniunii Industriei Britanice se plange ca planurile de investitii stagneaza de doi ani si jumatate. "Daca nu ...citeste mai departe despre " Economia se uita cu groaza la Brexit " pe Ziare.com