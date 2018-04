"Economia nu poate doar sa pretinda cresterea profitului reducand piata fortei de munca si creand astfel noi exclusi. Trebuie sa urmeze calea antreprenorilor, a politicienilor, a ganditorilor si a actorilor sociali care pun persoana umana pe primul loc si fac tot posibilul pentru a asigura existenta unor oportunitati de munca decente.Sa ridicam uniti vocea, astfel incat responsabilii cu gandirea si gestionarea economiei sa aiba curajul de a respinge o economie a excluziunii si sa deschida noi cai", indeamna Suveranul Pontif, citat de Radio Vatican."Videoclipul papei", cum a fost numita aceasta initiativa lansata in 2016, are ca obiectiv sa sensibilizeze in fata provocarilor omenirii. Prin aceste mesaje video catolicii cunosc in fiecare luna care este tema lor de rugaciune. ...citeste mai departe despre " Economia - tema de rugaciune propusa de Papa Francisc pentru luna aprilie " pe Ziare.com