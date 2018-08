Dupa o noua serie de alegeri primare marti seara, mai mult de 180 de femei vor incerca sa castige un loc in Camera Reprezentantilor a Congresului federal, noteaza miercuri AFP."Este oficial, am batut recordul de femei nominalizate sub stindardul marilor partide pentru Camera", a salutat centrul de studii specializate Center for American Women and Politics (CAWP), amintind ca recordul anterior era de 167."Un alt record. 2018 numara cele mai multe femei nominalizate pentru alegerile pentru posturile de guvernator", cu cel putin 11 candidate dupa alegerile primare de marti, a mentionat CWAP. "Precedentul record, stabilit pentru prima oara in 1994, era de 10", a indicat acelasi centru independent, pe Twitter Potrivit CAWP, recordul fusese depasit inca de la 1 iunie in ce priveste numarul candidatelor pentru Senatul SUA: 42 (24 candidate democrate si 18 republicane), fata de 40 in 2016."Femeile nu doar ca au batut recordul de candidaturi pentru Senatul american in acest an. Ele sunt, in plus, in competitie intr-unele din cele mai stranse curse ale acestui ciclu electoral", nota atunci directoarea CAWP, Debbie Walsh.De remarcat si ca mai multe candidate cu sanse bune de a castiga provin din randurile unor minoritati inca subreprezentate in Congres. Printre ele, democrata Rashida Tlaib din Michigan ar putea fi una din primele femei musulmane in Camera Reprezentantilor.Cateva amerindiene ("Nicio femeie amerindiana nu a fost aleasa vreodata in Congres", sublinia CWAP) sunt la randul lor in cursa.Acest val de candidate are loc la mijlocul presedintiei lui Donald Trump, a carui instalare la Casa Alba a coincis cu o manifestatie istorica in apararea drepturilor femeilor, Women's March, in ianuarie 2017. Recordul de candidate puncteaza de asemenea mai multe luni de acuzatii in cascada de hartuire si de viol la adresa unor personalitati. ...citeste mai departe despre " Efect-bumerang al mandatului lui Trump: Numar record de femei in cursa pentru Congresul american " pe Ziare.com