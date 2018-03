Efecte asupra lui Vladimir Putin dupa decizia expulzarii spionilor rusi de catre SUA si UE

In urma deciziei Consiliului Uniunii Europene de saptamana trecuta de a condamna folosirea de catre Rusia a unei substante chimice de provenienta militara pentru eliminarea unui fost spion, statele UE au decis sa reactioneze prin masuri diplomatice in premiera.Si Romania , prin Ministerul Afacerilor Externe, a decis expulzarea unui diplomat rus. De asemenea, administratia Trump, intr-o actiune surprinzatoare, a expulzat 60 de cetateni rusi banuiti ca desfasurau operatiuni de spionaj pe teritoriul SUA, inchizand si consulatul din Seattle.Ce semnificatie are aceasta actiune diplomatica asupra lui Vladimir Putin Trebuie subliniat ca Rusia n-a fost atat de izolata nici in perioada Razboiului Rece, atunci cand controla partea de est a Europei si mai multe state din Africa America de Sud si Asia , acolo unde reusise sa exporte si sa impuna sistemul comunist.La 29 de ani de la prabusirea Zidului Berlinului, sub conducerea unui fost spion KGB, Rusia se vede in situatia ca aproape toate puntile cu democratiile occidentale sa fie rupte.Sistemul autoritar al lui Vladimir Putin, anihilarea presei libere si a oricarei forme de opozitie au dus, incet, incet, din cauza incercarilor disperate ale liderului de la Kremlin de a ramane la putere, sa deterioreze orice forma de colaborare cu civilizatiile occidentale."Viata spionilor rusi va fi mai grea" Donald Trump , de la venirea sa la putere in 2016, nu l-a criticat niciodata pe Vladimir Putin. Exista dovezi si o ancheta in curs condusa de fostul sef FBI Robert E. Mueller, numit de Congresul SUA pentru a afla profunzimea implicarii reprezentantilor rusi in alegerile din 2016.Cu toate acestea, administratia Donald Trump, datorita presiunilor politice interne, dar si a celor venite de la parternerii europeni, a luat masuri extrem de dure care au suspendat pe termen nedefinit relatiile dintre cele doua state.Harta expulzarilor de "diplomati rusi" din fiecare tara din Europa , dar si din America si Australia - Infografic Ziare.com"Rusia a calculat prost si a mers prea departe in cazul Skripal. Ce a obtinut? Cea mai mare expulzare de spioni rusi dintotdeauna, peste nivelul Razboiului Rece; cea mai dura atitudine a Vestului de la excluderea Moscovei din G8, din 2014, ca rezultat al anexarii ilegal ...citeste mai departe despre " Efecte asupra lui Vladimir Putin dupa decizia expulzarii spionilor rusi de catre SUA si UE " pe Ziare.com