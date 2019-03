Elon Musk va construi, in Las Vegas, un tunel pentru vehicule de mare viteza

The Boring Company a fost selectionata pentru a concepe, a construi si a administra o retea circulara de tuneluri capabile sa transporte pasageri in vehicule electrice autonome cu viteza ridicata. Proiectul este realizat odata cu extinderea unui mare centru expozitional din orasul american, a explicat organismul ce administreaza centrul (Las Vegas Convention and Visitors Authority - LVCVA), arata AFP.Elon Musk, care produce deja automobile electrice (Tesla) si vehicule spatiale (SpaceX), s-a declarat incantat de acest anunt."Asteptam cu nerabdare sa construim un tunel Boring Company in Vegas. Ar trebui sa fie operational pana la sfarsitul anului!", a scris miliardarul sud-african intr-un mesaj pe Twitter Looking forward to building a Boring Company tunnel in Vegas. Assuming to be operational by end of year! https://t.co/cSSO4SJ140- Elon Musk (@elonmusk) March 12, 2019Un contract urmeaza sa fie negociat inainte de o aprobare finala in luna iunie.Constructia tunelului ar trebui sa coste intre 35 de milioane si 55 de milioane de dolari, in functie de traseul ce va fi ales si de numarul cerut de statii.Odata ce lucrarile de extindere vor fi realizate, centrul expozitional se va intinde pe o suprafata de 81 de hectare, iar o distanta de 3,2 kilometri va separa extremitatile sale. Aceasta distanta necesita "o solutie de transport pentru invitati, dedicata sitului", afirma administratorul centrului.Sistemul de transport ar putea fi extins pentru ca, in final, sa lege centrul orasului si faimosul sau bulevard marginit de hoteluri si cazinouri de aeroport si de alte zone ale metropolei americane.Elon Musk, care a infiintat The Boring Company pentru a dezvolta tehnologii ad-hoc, a prezentat in luna decembrie in apropiere de Los Angeles "un tunel test" pentru acest proiect, conceput pentru a revolutiona transporturile urbane, evitand ambuteiajele rutiere.Elon Musk s-a tinut de cuvant! Tunelul pe sub Los Angeles devine realitate. Cand se da in folosinta si cat costa un biletIdeea i-a venit antreprenorului sud-african atunci cand a ramas blocat in trafic la volanul masinii sale in ambuteiajele uriase produse intre presedinta lui din cartierul Bel Air si sediul general ...citeste mai departe despre " Elon Musk va construi, in Las Vegas, un tunel pentru vehicule de mare viteza " pe Ziare.com