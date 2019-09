Emiratele Arabe isi construiesc propriile continente de lux. O replica a Europei va fi gata curand

In 2003, Ermiratele Arabe au prezentat un proiect faraonic. Era vorba despre constructia unui arhipelag artificial, cu peste 300 de insule facute de mana omului, care sa se numeasca simplu "Intreaga lume". Insulele urmau sa fie grupate in asa fel incat sa replice harta lumii, oferind conditii de cazare si relaxare de lux, cu specific din fiecare zona a planetei. Per total, lucrarile urmau sa coste circa 5 miliarde de dolari, iar "Intreaga lume" ar fi trebuit sa poata caza, simultan, pana la 16.000 de turisti bogati.Arabii au inceput sa construiasca insulele, mobilizad resurse uriase, si carand in ape sute de milioane de tone de piatra si de nisip. Atat de mari erau santierele, incat astronautii reuseau sa urmareasca din spatiu evolutia lucrarilor. In 2008, insa, odata cu instalarea recesiunii, arabii au fost nevoiti sa se opreasca din realizarea arhipelagului, din cauza ca nimeni nu mai risca sa cumpere proprietatile la costuri exorbitante.Camera de lux din arhipelagul artificialUlterior, insa, proiectul a fost reluat, iar acum mare parte din segmentul Europa al proiectului "Intregii lumi" este aproape gata. Spre exemplu, cele 10 proprietati fastuoase de pe insula Suedia , dar si buna parte dintre cele de pe insula Germania au fost deja cumparate de miliardari din Orientul Mijlociu si din Europa, au anuntat dezvoltatorii.In continuare, dezvoltatorul vinde proprietati - in avans sau deja realizate - in acest segment de arhipelag numit "Inima Europei". Pana la acest moment, dezvoltatorul si-a comunicat datele de contact, dar n-a facut publice preturi ale proprietatilor in zona.Vila plutitoare de lux, cu dormitor subacvaticTot ceea ce putem vedea din fotografii este ca "Inima Europei", ca si restul "Intregii lumi" vor fi fastuoase, cu dormitoare subacvatice si alte asemenea amenajari la care cea mai mare parte a lumii nu poate decat sa viseze.G.K. ...citeste mai departe despre " Emiratele Arabe isi construiesc propriile continente de lux. O replica a Europei va fi gata curand " pe Ziare.com