Emmanuel Macron lanseaza un apel catre Europa, inclusiv in limba romana

Principalele idei pe care le propune Macron, in preajma alegerilor europene, privesc infrangerea nationalismelor care au macinat in ultimii ani Uniunea Europeana. Nationalismul nu duce la nimic bun, spune presedintele francez, o idee care, de altfel, i-a consacrat discursul european.Sunt trei piloni/indemnuri pe care Macron isi construieste mesajul: "Sa ne aparam libertatea", "Sa ne protejam continentul" si "Sa ne regasim spritul progresului"."Imi permit astazi sa ma adresez direct voua, nu doar in numele istoriei si al valorilor care ne unesc, ci si pentru ca este urgent. Peste doar cateva saptamani vor avea loc alegerile europene, decisive pentru continentul nostru.Nicicand nu a fost Europa mai necesara de la cel de-al doilea Razboi Mondial pana astazi, si totusi niciodata nu s-a aflat ea intr-un mai mare pericol decat acum", isi incepe Macron mesajul, de fapt o platforma de relansare a proiectului european.Textul apare publicat pe pagina de internet a Palatului Elysee si este anuntat pe contul de Twitter al presedintelui francez.Cetateni ai Europei, ma adresez voua manat de-un sentiment de urgenta.https://t.co/nA2Wq80kAb- Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 4, 2019Presedintele francez vorbeste in acest mesaj despre vulnerabilitatea pe care o aduce populismul, despre pericolul nationalismelor si despre campaniile care submineaza democratia occidentala."Va invit sa instauram, inainte de finele acestui an, o Conferinta pentru Europa pentru a propune toate schimbarile de care proiectul nostru politic are nevoie, fara niciun tabu, nici macar revizuirea tratatelor. Aceasta conferinta va trebui sa asocieze paneluri de cetateni, sa discute cu universitarii, cu partenerii sociali, cu reprezentantii religiosi si spirituali. Ea va defini o foaie de parcurs pentru Uniunea Europeana care sa traduca aceste mari prioritati in actiuni concrete. Vom avea dezacorduri, dar e mai bine oare o Europa incremenita sau o Europa care merge inainte, fie si in ritmuri diferite uneori, si care ramane deschisa tuturor?In aceasta Europa, popoarele isi vor recapata controlul asupra propriului destin; in aceasta Europa, Regatul Unit, sunt sigur de aceasta, isi va regasi pe deplin un loc", mai scrie presedintele francez.