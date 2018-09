Intr-un interviu pentru cotidianul Ouest-France, Verhofstadt, liderul Aliantei Liberalilor si Democratilor pentru Europa (ALDE) din Parlamentul European, a declarat ca are in comun cu Macron analiza si propunerile politice, iar initiativa comuna cu La Republique En Marche, partidul prezidential francez, va fi lansata in octombrie, eventual in cadrul unui nou grup parlamentar european, informeaza AFP."In 2019 va avea loc o lupta intre populistii nationalisti, pe de o parte, si o alternativa pro-europeana" pe de alta parte, a apreciat europarlamentarul.El s-a pronuntat, ca si presedintele francez, impotriva principiului "Spiztenkandidat", potrivit caruia liderul partidului cu cele mai multe voturi la alegerile europarlamentare devine presedintele Comisiei Europene."Acesta ramane un sistem in care doamna Merkel ( Angela Merkel , cancelarul Germaniei - n.red.) hotaraste cine este viitorul presedinte al Comisiei. Ceea ce ma preocupa cel mai mult este ca adevaratul candidat al Partidului Popular European este domnul Orban (Viktor Orban, premierul Ungariei - n.red.) ".Verhofstadt sustine, potrivit AFP, ideea unor partide paneuropene si o democratie transnationala. ...citeste mai departe despre " Emmanuel Macron, o noua miscare politica alaturi de ALDE la nivel european " pe Ziare.com