Erdogan a primit cadou un Boeing de lux, care costa 367 milioane de dolari

Avionul de lux, in valoare de circa 367 milioane de dolari, a aterizat pe aeroportul international Sahiba Gokcen din Istanbul venind din Franta , a relatat cotidianul turc Yeni Safak, citat de agentia Xinhua.Dotat cu diverse si spatioase cabine, saloane, sali de consiliu, zone de relaxare first-class si chiar cu spital propriu, avionul are o capacitate de transport de 94 de persoane, respectiv 76 de pasageri si 18 membri ai echipajului.Avionul, oferit de catre emirul Qatarului, seicul Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, este echipat de asemenea cu un sistem de divertisment Panasonic de inalta clasa si cu un sistem complet de securitate si camere de luat vederi.Boeingul 747-8 a fost anterior in serviciul companiei aeriene private Qatar Amiri Flight, care opereaza exclusiv pentru familia regala si staff-ul guvernamental de rang inalt al regatului din Golf.