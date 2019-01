Erdogan a sosit la Moscova pentru discutii cu Putin concentrate asupra Siriei

"Cei doi presedinti vor discuta despre procesul de reglementare in Siria, precum si aspectele-cheie ale cooperarii bilaterale in comert, economie, cultura si zona umanitara", a declarat Kremlinul intr-un comunicat inaintea intalnirii, informeaza dpa.Turcia urmareste crearea asa-numitei "zone sigure" de-a lungul frontierei sale cu nordul Siriei pentru a asigura securitatea si a opri fluxul de migranti, in conditiile in care Statele Unite isi retrag trupele din tara sfasiata de razboi. Rusia si Turcia, care sprijina parti opuse in conflict, au ajuns la un acord anul trecut pentru a crea o zona tampon demilitarizata in fieful rebelilor din nordul Siriei, Idlib, prevenind astfel un asalt al fortelor guvernului sirian.Saptamana trecuta, agentia turca de presa de stat Anadolu a publicat o harta a zonei planificate care incepe de la orasul de frontiera Jarabulus, controlat de rebelii proturci, si pana la granita cu Irakul.Zona ar avea o lungime de 460 de kilometri si o latime de 32 de kilometri, incluzand de asemenea importante orase kurde siriene precum Kobane.Kurzii sirieni, care au jucat un rol major in lupta impotriva Statului Islamic in Siria, controleaza parti mari din nordul Siriei.Erdogan a spus ca aceasta zona ar trebui creata cu sprijinul "logistic si financiar" al fortelor coalitiei conduse de SUA si ca ea ar oferi securitate si de asemenea ar stopa fluxul de migranti.El a discutat acest lucru cu presedintele american Donald Trump , care in decembrie i-a socat pe aliati cand a anuntat retragerea trupelor Statelor Unite din Siria.Rusia a sugerat intre timp transferul controlului tuturor zonelor detinute de kurzi in nordul Siriei catre guvernul sirian al presedintelui Bashar al-Assad, fortele armate siriene si structurile administrative siriene.In timpul intalnirii lor de miercuri, se asteapta de asemenea ca Putin si Erdogan sa discute despre TurkStream, o noua conducta de gaze naturale intre Rusia si Turcia si care ar urma sa devina operationala in acest an.Citeste mai multe despre:Macron a discutat cu Putin despre SiriaCoalitia militara condusa de SUA a inceput retragerea din SiriaIsraelul anunta atacuri aeriene contra unor ti ...citeste mai departe despre " Erdogan a sosit la Moscova pentru discutii cu Putin concentrate asupra Siriei " pe Ziare.com