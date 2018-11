"Am dat aceste inregistrari, le-am dat Arabiei Saudite, le-am dat Washingtonului, germanilor, francezilor, englezilor", a spus seful statului turc in timpul unei conferinte de presa televizate pe care a sustinut-o inainte sa plece spre Paris, unde va participa la ceremoniile dedicate implinirii a 100 de ani de la terminarea Primului Razboi Mondial, informeaza AFP.Erdogan a precizat in continuare ca inregistrarile au fost ascultate, dar nu a fost transmis altor guverne niciun document scris.Tot sambata, cotidianul turc Sabah a scris ca asasinii jurnalistului Jamal Khashoggi s-au debarasat de corpul sau aruncandu-l in canalizare dupa ce l-au dizolvat in acid. Analiza unor prelevari efectuate in sistemul de canalizare al resedintei consulului saudit din Istanbul a permis detectarea unor urme de acid, scrie aceasta publicatie, fara sa citeze surse.Dupa ce mai intai au negat in mod ferm asasinatul jurnalistului care avea o atitudine foarte critica fata de autoritatile saudite, acestea au afirmat in cele din urma ca el a fost ucis in cursul unei operatiuni "neautorizate" de catre Riad.Citeste mai multe despre:Corpul jurnalistului Jamal Khashoggi a fost aruncat in canalizare, dupa ce a fost "dizolvat" in acid - presaUn al doilea jurnalist se pare ca ar fi fost ucis in mod brutal in Arabia Saudita ...citeste mai departe despre " Erdogan a transmis guvernelor occidentale inregistrari despre moartea jurnalistului Khashoggi " pe Ziare.com