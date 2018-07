" (Statele Unite) nu pot determina Turcia sa faca un pas inapoi prin intermediul sanctiunilor", a declarat Erdogan, la incheierea unei vizite in Zambia, inainte sa revina la Ankara, informeaza cotidianul turc Hurryet Daily News.Replica lui Erdogan vine dupa ce presedintele american Donald Trump , vicepresedintele Mike Pence si Departamentul american al Apararii au emis declaratii prin care ameninta Turcia cu sanctiuni economice, in cazul in care nu elibereaza imediat mai multi cetateni americani retinuti sau arestati si daca nu renunta la ideea de a cumpara sisteme antiracheta din Rusia "In opinia mea, (toate aceste declaratii) fac parte dintr-un razboi psihologic", a mai spus Erdogan.Trump si Pence au amenintat Turcia, pe 26 iulie, la o zi dupa ce pastorul american Andrew Brunson a fost plasat in arest la domiciliu, dupa aproape doi ani de inchisoare pentru acuzatii legate de terorism, in loc sa fie eliberat, asa cum au cerut Statele Unite.Cu toate acestea, Jim Mattis, secretarul american al Apararii, declara pe 27 iulie ca SUA si Turcia sunt "in relatii bune", oferind ca exemplu operatiuni militare comune din nordul Siriei.In acelasi timp, Congresul american pregateste o lege prin care va bloca transferul de avioane de vanatoare F-35 catre Turcia, daca Ankara nu elibereaza cetatenii americani sau angajati ai firmelor americane aflati in detentie si nu renunta la achizitionarea de sisteme aeriene rusesti S-400.Erdogan a declarat ca, in acest caz, va cauta arbitraj international, daca vanzarea de avioane F-35 este blocata."Daca se ajunge la asa ceva, avem alternative. Vom continua cu rabdare. Dar nu trebuie uitat ca nu traim intr-o lume fara alternative", a spus presedintele Turciei."Daca SUA nu isi schimba aceasta atitudine, nu ar trebui sa uite ca vor pierde un aliat sincer si puternic cum este Turcia", a mai avertizat Erdogan. ...citeste mai departe despre " Erdogan acuza tactici de razboi psihologic si avertizeaza SUA ca vor pierde un aliat puternic " pe Ziare.com