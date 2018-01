Erdogan: Americanii vor sa isi insuseasca resursele minerale ale unor tari musulmane

Dupa cinci zile de protest si ample contramanifestatii ale regimului de la Teheran, spiritele par sa se mai fi calmat in Iran . Au murit, insa, in timpul manifestatiilor violente nu mai putin de 21 de oameni, iar alte cateva sute au fost arestati.Aflat vineri la Paris pentru o intalnire cu presedintele Frantei Emmanuel Macron, liderul Turciei Recep Tayyip Erdogan a declarat pe aceasta tema:"Ne este imposibil sa consideram drept ca anumite tari, mai ales Statele Unite si Israelul, sa se amestece in afacerile interne ale Iranului si Pakistanului. Asta ridica oamenii unii impotriva altora in aceste tari. Ce pacat sa vezi ca se practica asta in numeroase tari din intreaga lume".Seful statului turc nu a spus la ce se referea in legatura cu Pakistanul. Declaratiile sale vin insa la doar cateva zile dupa ce presedintele american Donald Trump amenintase ca va suprima ajutorul furnizat acestei tari, in conditiile in care Islamabadul nu face suficiente eforturi in lupta impotriva terorismului.Dupa ce vorbit despre Irak , Siria, Egipt , Libia, Palestina, Tunisia, Sudan si Ciad, Erdogan a declarat ca "un joc este in curs" intr-un anumit numar de tari, "toate musulmane"."Ei (americanii si israelienii -n.r.) iau masuri sa-si insuseasca bogatiile subterane ale tuturor acestor tari", a conchis presedintele Erdogan.La inceputul saptamanii, Erdogan discutase cu omologul sau iranian Hassan Rohani si il asigurase pe acesta ca doreste sa fie pastrate "pacea si stabilitatea" la Teheran.Citeste si:Liderul Garzii Revolutionare din Iran sustine ca "revolta s-a terminat"Iranienii au cerut moartea ayatollahului Khamenei si reinstaurarea monarhiei. Regimul de la Teheran a organizat contraprotesteSUA ii incurajeaza pe iranieni sa lupte impotriva regimului si cer Teheranului sa deblocheze retelele de socializare din taraCum a ajuns o tara atat de mare si bogata ca Iranul sa aiba zeci de milioane de saraci, care acum nu mai pot si ies in strada ...citeste mai departe despre " Erdogan: Americanii vor sa isi insuseasca resursele minerale ale unor tari musulmane " pe Ziare.com