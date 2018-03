"Unitatile Fortelor siriene libere, sprijinite de trupele armatei turce, au preluat controlul total asupra centrului orasului Afrin in aceasta dimineata, in jurul orei locale 08:30" (05:30 GMT), a declarat Erdogan, adaugand ca operatiunile de deminare continua.Inaintea lui Erdogan, Statul Major turc a declarat intr-un comunicat ca centrul orasului Afrin este de acum "sub control", relateaza AFP."In prezent, drapelul turc flutura acolo! Drapelul Fortelor siriene libere flutura acolo!", a afirmat Erdogan, care s-a exprimat intr-o ceremonie de comemorare a bataliei pentru Dardanele din timpul Primului Razboi Mondial.Trupele turce si rebelii sirieni care le sprijina avanseaza rapid in orasul kurd Afrin, in nord-vestul Siriei, dupa ce au intrat in cursul diminetii in oras, a indicat mai devreme Observatorul sirian pentru drepturile omului OSDO."Fortele turce si grupurile aliate avanseaza rapid in orasul Afrin dupa mai multe zile de bombardamente intense si controleaza de acum mai bine de 50%" din urbe, precizeaza OSDO.Peste 1.500 de combatanti kurzi au fost ucisi in ofensiva turca impotriva enclavei Afrin, declansata la 20 ianuarie."Cei mai multi au fost ucisi in lovituri aeriene si in urma tirurilor de artilerie", a precizat organizatia neguvernamentala citata, care adauga ca luptele continua. ...citeste mai departe despre " Erdogan anunta ca centrul Afrinului este "total" sub controlul fortelor turce " pe Ziare.com