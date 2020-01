"Misiunea soldatilor nostri acolo este sa coordoneze (...) Soldatii nostri au inceput sa fie desfasurati progresiv", a afirmat Erdogan intr-un interviu acordat postului CNN Turk, citat de agentiile Reuters si AFP. Turcia este una dintre tarile sustinatoare ale Guvernului de Uniune Nationala (GNA) libian condus de Fayez al-Sarraj si recunoscut de ONU, dar care se confrunta militar cu autoproclamata Armata Nationala Libiana (ANL), condusa de omul forte din estul Libiei, maresalul Khalifa Haftar, care desfasoara o ofensiva pentru cucerirea capitalei Tripoli.Parlamentul libian, care nu recunoaste legitimitatea Guvernului de Uniune Nationala de la Tripoli si il sustine pe maresalul Haftar, a votat sambata ruperea relatiilor cu Turcia ca urmare a acordului militar incheiat intre Ankara si guvernul lui Fayez al-Sarraj, cerand in plus ca acesta din urma sa fie judecat pentru "inalta tradare".Maresalul Haftar beneficiaza de sprijinul Emiratelor Arabe Unite, Arabiei Saudite, Rusiei si Frantei, in timp ce guvernul recunoscut de ONU este sustinut politic si militar de Turcia si Qatar.Dupa ce cu opt ani in urma NATO a contribuit militar la victoria diferitelor grupari armate eterogene impotriva dictatorului Muammar Gaddafi, Libia este astazi un stat esuat in care autoritatea guvernului recunoscut international se reduce la capitala Tripoli, incercuita de trupele lui Khalifa Haftar, in timp ce estul tarii este controlat de acesta din urma, iar numeroasele grupari armate isi disputa suprematia si se finanteaza prin operatiuni de contrabanda, in special trafic cu migranti care doresc sa ajunga in Europa . ...citeste mai departe despre " Erdogan anunta ca Turcia a inceput desfasurarea militara in Libia " pe Ziare.com