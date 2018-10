Cadoul a fost facut odata cu vizita pe care Erdogan a facut-o la Comrat."Au sosit doua autovehicule pentru combaterea demonstratiilor in masa, abreviate TOMA, care vor fi folosite de Ministerul Afacerilor Interne. Pana in ziua de astazi v-am fost alaturi fara nicio discriminare. Am facut tot ce am putut pentru dezvoltarea Moldovei si a regiunilor sale. Cu bunavointa si ajutorul lui Alah, vom continua sa fim alaturi de poporul moldovean si gagauz", a declarat Erdogan, conform Jurnal.md.Masinile respective sunt blindate si echipate cu gaze lacrimogene si tunuri de apa si sunt des folosite in Zimbabwe, Azerbaidjan, Libia si Kazahstan. Conform descrierii sale, o astfel de masina "nu poate fi oprita in niciun fel de activisti sau demonstranti".Citeste si Chisinaul paralizat de vizita lui Erdogan. Trocul bani contra arestari, pe care Dodon l-a facut cu turcii...citeste mai departe despre " Erdogan i-a daruit lui Igor Dodon doua blindate pentru combaterea protestelor de strada " pe Ziare.com