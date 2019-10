Erdogan il sfideaza pe Trump: Cere kurzilor sa se dezarmeze si refuza orice armistitiu, inclusiv intalnirea cu Pence

Intr-un gest sfidator, Erdogan a anuntat ca nu se va inalni cu delegatia americana condusa de Mike Pence si secretarul de Stat american Mike Pompeo, acceptand sa stea de vorba doar cu omologul sau, Donald Trump.La exact o saptamana de la lansarea acesteia, ofensiva turca impotriva militiei kurde Unitatile Protectiei Poporului (YPG) a refacut deja cartile in nordul Siriei - noul epicentru al razboiului care sfasie tara din 2011.In urma unui acord cu fortele kurde, regimul lui Bashar al-Assad a revenit in regiunile asupra carora nu detinea controlul de ani de zile, iar Moscova a inceput sa umple golul lasat de retragerea fortelor americane.Dupa ce presedintele american a parut sa dea initial unda verde operatiunii turce, el a indemnat apoi Ankara sa isi inceteze ofensiva si a autorizat sanctiuni contra Turciei.In acest context, Trump a decis sa-i trimita miercuri in Turcia pe Pence si Pompeo cu misiunea de a obtine un armistitiu.Erdogan si operatiunea sa sangeroasa denumita Izvorul PaciiInsa presedintele turc a anuntat miercuri, la Sky News, ca oficialii americani vor fi primiti doar "de omologii lor" turci, adaugand ca el va vorbi numai cu Trump.Erdogan a exclus deja "sa se aseze la masa teroristilor", o expresie prin care desemneaza YPG, si subliniaza ca, pentru ca ofensiva sa se incheie, este necesar ca toate fortele kurde sa se dezarmeze si sa se retraga."Imediat, in aceasta (miecuri) seara, toti teroristii sa depuna armele si echipamentele, sa-si distruga toate fortificatiile si sa se retraga din zona de securitate pe care am stabilit-o noi", a declarat Erdogan.Obiectivul afisat al operatiunii turce este sa creeze o "zona de securitate" de 32 de kilometri latime de-a lungul frontierei, care sa permita departirea acesteia de zonele YPG si reptarierea unei prti a celor 3,6 milioane de refugiati sirieni instalati in Turcia.Cand combatantii kurzi se vor fi retras de la "Minbej, la frontiera irakiana, atunci operatiuna noastra 'Izvorul Pacii', care-i vizeaza numai pe teroristi, se va termina de la sine", a declarat Erdogan.Intre timp, confruntari armate continua sa faca ravagii. Din orasul turc de frontie ...citeste mai departe despre " Erdogan il sfideaza pe Trump: Cere kurzilor sa se dezarmeze si refuza orice armistitiu, inclusiv intalnirea cu Pence " pe Ziare.com