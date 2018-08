Autoritatile turce au dat vina pentru atacul din apropierea frontierelor cu Iranul si Irakul pe rebelii kurzi. Ele au anuntat ca femeia si copilul au fost vizati cu un dispozitiv exploziv improvizat pe un drum in apropierea localitatii Yuksekova, relateaza Associated Press.Femeia, in varsta de 24 de ani, se intorcea acasa, la volanul automobilului, dupa ce si-a vizitat sotul, un sergent in armata turca, impreuna cu fiul lor in varsta de 11 luni. Ea murit pe loc, iar copilul la spital.Erdogan, care s-a dus la Sivas, in centrul Turciei, pentru a asista la funeralii, s-a angajat sa continue lupta impotriva Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK), scos in afara legii, "pana la ultimul terorist".Raspunzand stigatelor celor aflati in doliu, care au cerut pedeapsa cu moartea, Erdogan a reiterat ca nu va ezita sa aprobe reintroducerea pedepsei cu moartea, daca Parlamentul turc adopta o lege in acest sens."Masurile pe care le vom lua in aceasta problema sunt aproape", a declarat presedintele.Turcia nu a mai procedat la executii din 1984 si a abolit pedeapsa cu moartea in 2004, in cadrul eforturilor de a adera la Uniunea Europeana ( UE ).Insurgentii din PKK poarta de 30 de ani un razboi cu autoritatile, in sud-estul majoritar kurd al Turciei, soldat cu mii de morti.PKK este considerat o organizatie terorista de Ankara si aliatii sai ocoodentali.Citeste si:Erdogan vorbeste din nou despre reintroducerea pedepsei cu moartea. Promite ca le va taia capetele tradatorilorErdogan insista pentru reintroducerea pedepsei cu moartea: Oamenii care si-au pierdut rude vor un final rapid (Video) ...citeste mai departe despre " Erdogan promite reintroducerea pedepsei cu moartea " pe Ziare.com