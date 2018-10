Erdogan a declarat ca Arabia Saudita trebuie sa dovedeasca ca jurnalistul Jamal Khashoggi a parasit cladirea consulatului, asa cum sustin sauditii. "Nu pot scapa pur si simplu spunand ca a plecat", a transmis Erdogan, aflat intr-o vizita in Ungaria Presedintele Turciei sustine ca politia, serviciile de informatii si procuratura investigheaza acest caz si a dat asigurari ca va urmari personal aceasta investigatie, informeaza AP.Reactia vine dupa ce jurnalistul saudit Jamal Khashoggi, un colaborator al publicatiei Washington Post, a disparut fara urma, pe 2 octombrie, in urma unei vizite la consulatul tarii sale in Turcia, unde a mers sa depuna actele necesare pentru a se casatori cu logodnica sa.Sauditii sustin ca jurnalistul ar fi parasit consulatul, insa turcii ii contrazic. Mai mult, oficiali turci au anuntat ca Jamal Khashoggi ar fi fost, de fapt, ucis in cladirea consulatului, iar cadavrul a fost mutat ulterior.Autoritatile turce au cerut de altfel permisiunea de a perchezitiona consulatul Arabiei Saudite, iar ambasadorul saudit a fost chemat pentru a i se cere sa coopereze.Jurnalistul Jamal Khashoggi, fost redactor-sef la Al Arab News Channel si corespondent al Washington Post, a dezvaluit la inceputul acestui an ca printul mostenitor al Arabiei Saudite a inceput sa lucreze cu Israelul si a criticat aceasta relatie. ...citeste mai departe despre " Turcii sustin ca un jurnalist a fost ucis in consulatul Arabiei Saudite. Erdogan se implica direct in scandal " pe Ziare.com