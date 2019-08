"UE, care a anuntat asa-numitele masuri, ... nu ne face rau noua, ci siesi", a afirmat Erdogan intr-o conferinta de presa televizata, desfasurata la Ankara, informeaza AFP."Continuam activitatile de explorare si vom continua sa o facem cu o hotarare neclintita", a adaugat seful statului turc.Bruxelles-ul a adoptat la jumatatea lunii iulie o serie de masuri politice si financiare vizand sanctionarea continuarii forajelor pe care Turcia le realizeaza in mod ilegal in apele teritoriale ale Ciprului, in pofida avertismentelor primite.Cea mai semnificativa masura adoptata de Bruxelles este taierea a 145,8 milioane de euro din fondurile europene de care Turcia urma sa beneficieze in 2020.Descoperirea din ultimii ani a unor zacaminte uriase de gaze in Mediterana de Est a trezit interesul Ciprului si al Turciei, tari intre care s-a declansat un conflict pe aceasta tema.Ankara, care a trimis deja mai multe nave de foraj protejate de armata - dupa cum afirma autoritatile turce -, apreciaza ca resursele ar trebui impartite echitabil intre cele doua tari.Ciprul respinge insa categoric aceasta ipoteza, pe care o considera "inacceptabila".Teritoriul insulei Cipru este divizat dupa invazia armatei turce in treimea nordica a insulei in 1974, in urma unei lovituri de stat ce urmarea alipirea insulei la Grecia Republica Cipru, membra a UE, isi exercita autoritatea doar asupra restului de doua treimi a teritoriului insulei. In nord se afla autoproclamata Republica turca a Ciprului de Nord (RTCN), sustinuta de Ankara si nerecunoscuta de comunitatea internationala. ...citeste mai departe despre " Erdogan sfideaza UE si promite sa continue forajele ilegale in largul Ciprului " pe Ziare.com