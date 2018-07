Erdogan si-a facut ginerele ministru de finante in guvernul fara premier pe care il conduce

In cabinetul de 16 ministri nu mai exista functia de premier. Turcia va avea un singur vicepresedinte, Fuat Oktay, fost consilier al prim-ministrului.Ministru de externe ramane Mevlut Cavusoglu, iar Suleyman Soylu pastreaza portofoliul internelor.Ministru al apararii a fost desemnat seful statului major al armatei, Hulusi Akar.Ginerele lui Erdogan, Berat Albayrak, este noul ministru de finante. Acesta ocupase in fostul guvern al Turciei functia de ministru al energiei. ...citeste mai departe despre " Erdogan si-a facut ginerele ministru de finante in guvernul fara premier pe care il conduce " pe Ziare.com