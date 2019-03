Erdogan sustine ca atentatul din Noua Zeelanda a vizat, de fapt, Turcia

"Nu este un act izolat, este ceva organizat", a declarat Erdogan cu prilejul unui discurs la Canakkale, in vestul Turciei, relateaza AFP. "Sunt pe cale sa ne incerce cu mesajul pe care ni l-au trimis din Noua Zeelanda, de la 16.500 de kilometri departare", a adaugat el.Turcia a condamnat cu fermitate masacrul comis vineri in doua moschei din Christchurch, in Noua Zeelanda, considerand ca este semnul unei "cresteri a islamofobiei".In acelasi timp, Erdogan, care cauta sa-si exalte baza sa nationalista si religioasa la mai putin de doua saptamani inaintea alegerilor locale care se anunta stranse, a facut din acest atac tema centrala a mitingurilor zilnice.La sfarsitul saptamanii trecute, in mai multe mitinguri electorale, seful statului turc a proiectat pe un ecran urias fragmente din imaginile video filmate de atacator, suscitand numeroase critici intr-un moment in care retelele sociale si platformele de partajare incearca sa limiteze difuzarea acestora.Recep Tayyip Erdogan a criticat, de asemenea, tarile occidentale, carora le-a reprosat ca nu vorbesc despre "terorismul crestin", asa cum "vorbesc despre terorismul islamic" in momentul in care este comis un atentat in numele islamului.Seful statului turc s-a referit in mai multe randuri la "manifestul" postat de presupusul autor al atacului in care a afirmat printre altele ca Biserica Sfanta Sofia din Istanbul, transformata in moschee de otomani dupa cucerirea Constantinopolului in 1453 si devenita apoi muzeu, va fi "eliberata" de minaretele sale."Suntem aici de o mie de ani si, daca Allah vrea, vom ramane aici pana la Apocalipsa. Nu veti reusi sa faceti din Istanbul un Constantinopol", a declarat Erdogan in discursul sau de luni.Citeste mai multe detalii despre atacul din Noua Zeelanda:Familia tanarului care a ucis 50 de oameni in Noua Zeelanda se declara consternata de faptele acestuiaSRI face verificari in privinta vizitei in Romania a autorului atacului armat din Noua ZeelandaDe ce nu a oprit Facebook mai repede transmisia in direct a masacrului din Noua Zeelanda?Criminalul din Noua Zeelanda intentiona sa continue masacrul. Arestat preventiv, acesta nu a cerut ascunderea numelui ...citeste mai departe despre " Erdogan sustine ca atentatul din Noua Zeelanda a vizat, de fapt, Turcia " pe Ziare.com